El Gobierno flexibiliza el uso del superávit de CCAA para financiar inversiones sostenibles

Madrid, 8 de septiembre de 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley por el que se adoptan las medidas fiscales y financieras en favor de las comunidades autónomas para flexibilizar el uso del superávit presupuestario de los gobiernos regionales para financiar inversiones sostenibles y políticas relacionadas con la vivienda, entre otras. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Arcadi España, ha explicado que, con esta norma, se habilita a las comunidades autónomas para poder utilizar el superávit presupuestario del 2025 que tengan para financiar inversiones sostenibles en 2026 y 2027 y dedicar esos recursos a políticas como las relacionadas con la vivienda. (Fuente: La Moncloa)