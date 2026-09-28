El Gobierno llama a negociar para aprobar el decreto de vivienda

Valencia, 28 de septiembre de 2026. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reclamado a los diferentes grupos políticos "estar a la altura de las circunstancias" para que el real decreto sobre vivienda pueda ser una realidad. "No podemos estar en una negociación siempre hablando de líneas rojas, hay que avanzar y hacer algo que los ciudadanos puedan percibir como que se están tomando decisiones y que todos en algún momento tenemos que ceder. Los acuerdos entre diferentes se basan también en renunciar a posiciones de máximos". Así lo ha aseverado el titular de Hacienda, que esta tarde participa en València en la inauguración del Congreso Europeo de Cámaras de Comercio, Eurochambres Congress 2026, a preguntas de los medios sobre en qué momento se encuentran las negociaciones con las formaciones para sacar adelante la norma, que el Ejecutivo pretende llevar este martes al Consejo de Ministros.