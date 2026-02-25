Gobierno C-LM recuerda al alcalde Talavera que Fondo de Contingencia no cubre limpieza calles

Toledo, 25 de febrero de 2026. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha enviado este miércoles una carta al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, recordándole que el Fondo de Contingencia que quiere que el Gobierno regional active para la ciudad tras los daños causados por el temporal "no está establecido para la limpieza de las calles y el mantenimiento de las infraestructuras municipales". (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)