Gobierno y oposición chocan en el Congreso por la rebaja de condena a presos etarras

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a retirar la ley sobre intercambio de antecedentes penales en la UE que beneficia a presos de ETA y ha añadido que, si no lo hace, no podrá dar "lecciones". Así lo ha asegurado en su intervención en el Pleno del Congreso que tiene como orden del día la política migratoria, y que ha contado con la presencia de Marimar Blanco, senadora del PP y hermana del concejal asesinado por ETA. Por su lado, el presidente del Gobierno, le ha espetado a Feijóo, que "sabía lo que votaba" con la reforma de la ley sobre antecedentes penales que beneficia a presos etarras y ha negado que esta reforma legal rebaje las condenas de los presos. Además, ha puesto en duda su liderazgo en el PP al señalar que "no hay nadie al volante" de la oposición.(Fuente: Europa Press / Congreso)