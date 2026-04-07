El Gobierno pide al PP que admita que España "va por buen camino"

Madrid, 7 de abril de 2026. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido este martes al PP que cambie la "calculadora electoral" por la "científica" que, a su juicio, demuestra que España va "por buen camino" y ha vuelto a echar mano de la cifra de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social para avisar a los 'populares' de que la sociedad española les exigirá "responsabilidades" por no haber apoyado la reforma laboral de 2022 "que tanto éxito está trayendo al país". (Fuente: Senado)