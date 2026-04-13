El Gobierno prevé aprobar mañana la regularización extraordinaria de migrantes

Madrid, 13 de abril de 2026. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes 14 de abril la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes después de más de dos meses desde el anuncio del procedimiento. "Y por tanto, vamos a seguir trabajando en estas horas que nos quedan para el Consejo de Ministros, con la idea de que mañana pueda aprobarse en el Consejo de Ministros", ha asegurado este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños en la presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ para opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o LAJ.