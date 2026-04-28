Gobierno vasco y Fiscalía firman un convenio de colaboración para accidentes laborales

Bilbao, 28 de abril de 2026. El Departamento vasco de Economía, Trabajo y Empleo, Osalan y el Ministerio Fiscal han firmado un convenio para reforzar la seguridad y salud laboral en Euskadi que tiene principal objetivo fijar cauces y protocolos de actuación más ágiles para mejorar la coordinación entre ambas instituciones en la comunicación de los accidentes laborales. El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, la directora general de Osalan, Lourdes Iscar, y la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, han suscrito el convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro adicionales, y no implica contraprestación económica para ninguna de las partes. (Fuente: Irekia)