Gobierno Vasco no da "por respondida" su petición sobre el 'Guernica' y seguirá insistiendo

Vitoria, 31 de marzo de 2026.
La vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que el Gobierno Vasco "no se da por respondido" a su solicitud de traslado temporal del 'Guernica', ya que no ha recibido "respuesta oficial" a su "petición concreta", por lo que seguirá "insistiendo en que pueda venir" como "acto de reparación al pueblo vasco". Asimismo, se ha mostrado convencida de que, "si hay voluntad, se puede encontrar la mejor forma para que pueda ser trasladado con todas las garantías".
