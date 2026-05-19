Gobierno Vasco pide "sosiego" ante el debate sobre que Euskadi acoja el Mundial

Vitoria, 19 de mayo de 2026. El Gobierno Vasco ha pedido "tranquilidad y sosiego" ante el debate que se ha abierto sobre que la conveniencia de que Euskadi acoja el Mundial de fútbol de 2030 y ha reclamado respeto a la decisión de las instituciones involucradas. Además, ha destacado las "implicaciones económicas y logísticas" que supone un evento de estas características y ha rechazado que las dudas estén motivadas por que España pueda jugar en Bilbao o en Donostia-San Sebastián. (Fuente: Irekia)