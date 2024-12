Godàs ve el cambio inevitable y no entrará en la ejecutiva de Junqueras: "Sería pastelear"

El candidato a presidir ERC, Xavier Godàs, quien no ha logrado este sábado vencer a Oriol Junqueras, ha asegurado que el cambio en el partido es inevitable por lo que no se plantea entrar en la nueva ejecutiva ni crear una corriente interna: "Sería pastelear". La candidatura 'Nova Esquerra Nacional', encabezada por Godàs y Alba Camps, ha obtenido un 42,2% de los votos en la segunda vuelta, lo que ha sido insuficiente para superar a Junqueras y lograr la presidencia. "Aquí nada acaba, todo empieza", ha asegurado Godàs, quien se ha comprometido a seguir trabajando codo con codo, en sus palabras, para que el partido se cohesione siempre y cuando, ha dicho, no se traspasen los límites del respeto.