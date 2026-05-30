Golfistas adaptados compiten Layos en prueba puntuable

TOLEDO, 30 de mayo de 2026. El Club de Golf de Layos, en la provincia de Toledo, acoge este sábado 30 de mayo una prueba puntuable de golf adaptado dentro del circuito de la modalidad que comparte la Comunidad de Madrid con Castilla-La Mancha, una cita en la que una treintena de deportistas se enfrentan sobre el césped del campo toledano. El presidente del Comité de Golf Adaptado de la Real Federación Española de Golf (RFEG), Francisco Centeno, ha explicado a Europa Press antes del inicio de la prueba que este deporte permite algo que no ocurre en otras disciplinas, y es que "el hándicap te iguala y puedes competir contra cualquiera". "El entorno que te hace excluyente, en el golf es inclusivo", detalla, asegurnado que se trata de un deporte que "se ajusta bien a la discapacidad", haciendo del golf un deporte "muy inclusivo".