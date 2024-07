Gómez avanza que volverá a reducirse la lista de espera quirúrgica para pacientes prioridad 1

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anticipado este miércoles que el número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica con prioridad 1 --aquella que no admite una demora superior a los 30 días por el riesgo vital que presenta su patología-- volverá a bajar en el primer semestre de este año en la Comunitat Valenciana después de haber registrado una reducción de un 52 por ciento entre junio y diciembre de 2023, al bajar de 2.967 a 1.411 enfermos. Así, lo ha avanzado este miércoles en un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, en el que ha recalcado "siempre" ha tenido claro respecto a las listas de espera quirúrgicas que no íban a "luchar por un número", sino a "trabaja por y para las personas y por y para la salud". En el mismo periodo, el último semestre de 2023, se redujo asimismo en un 29% el número de pacientes con prioridad 2, que son los que deben ser intervenidos en plazo no superior a 90 días.