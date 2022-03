El Govern acusa a Borrell de "no estar a la altura" ante la situación en Ucrania

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha acusado este martes al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de "no estar a la altura" de su cargo ante la situación en Ucrania.Lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, al ser preguntada por las declaraciones de Borrell, que afirmó que "gracias a Dios, Zelenski no es un líder que huya escondido en un coche", lo que se ha interpretado como una comparación con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.Plaja ha cargado contra Borrell por en un momento como el que vive Ucrania se dedique a "hacer bromas internas que no solo le hacen gracia a él, sino que ofenden a miles de catalanes".Ha criticado que el alto representante de la UE haga estas declaraciones cuando hay una guerra en Europa con 102 muertos: "Lo descalifican y hacen avergonzar".La portavoz del Govern ha expresado su apoyo a las acciones sancionadoras de la UE contra el Gobierno ruso y ha llamado a la "unidad de acción" de Europa para acabar con la guerra en Ucrania.