El Govern limita movilidad y suspende clases este lunes en 9 comarcas de Tarragona

La Generalitat de Catalunya establecerá entre las 00.00 y las 14.00 de este lunes restricciones en la movilidad en 9 comarcas de Tarragona ante la posibilidad de lluvias torrenciales en una "traca final" de la DANA, lo que implica la suspensión de clases y no acudir a trabajos presenciales si no es para cubrir servicios esenciales. Lo ha anunciado este domingo la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en rueda de prensa en Barcelona tras la reunión del Comité técnico de seguimiento del riesgo por inundaciones, donde ha pedido que los trabajadores que puedan hacer teletrabajo lo hagan y, si no, que se queden en casa. Las comarcas afectadas por las restricciones este lunes son Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià, Tarragonès, Priorat, Alt Camp, Baix Camp y Baix Penedès.