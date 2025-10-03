El Gran Duque de Luxemburgo pasa la corona a su hijo mayor tras 25 años en el trono

El príncipe Guillermo de Luxemburgo ha tomado posesión este viernes como nuevo Gran Duque en sustitución de su padre, Enrique, que ha abdicado después de 25 años en el trono para dejar paso a una nueva generación con la que la institución aspira a relanzar su imagen. El Palacio Gran Ducal de Luxemburgo ha acogido una ceremonia en la que Guillermo, de 43 años, ha jurado respetar la Constitución. "Quiero ser el Gran Duque que tienda puentes entre generaciones, entre la tradición y la innovación", ha prometido en su discurso.(Fuente: Casa Real Luxemburgo)