"Gran incertidumbre" en Aragón por el número de visitantes que llegarán para ver el eclipse

Zaragoza, 15 de mayo de 2026. Las diferentes instituciones implicadas avanzan en la coordinación del dispositivo de seguridad especial previsto para el eclipse solar del próximo 12 de agosto, del que Aragón será un escenario privilegiado, aunque sigue existiendo una "gran incertidumbre" ante la magnitud del aluvión de visitantes, nacionales e internacionales, que se espera en la Comunidad, con unas previsiones que oscilan entre 200.000 "las más conservadoras" y hasta cuatro millones "las más optimistas", ha indicado el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero.