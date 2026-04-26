El Gran Premio de Jerez reduce incidencias un 27,3% a pesar de la gran afluencia

Jerez de la Frontera (Cádiz), 26 de abril de 2026.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que los servicios de emergencias han atendido un total de 245 incidencias durante la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez (Cádiz), la mayoría de carácter sanitario, seguidas de accidentes de tráfico e incidencias de seguridad ciudadana. Esta cifra supone una reducción del 27,3% respecto al año anterior, a pesar de la "afluencia masiva" de público al circuito.