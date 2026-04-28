Granada se convierte en la "capital mundial" del jamón al acoger el XIII congreso del sector

Granada, 28 de abril de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha participado este martes en Granada en la inauguración del XIII Congreso Mundial del Jamón que hasta el jueves prevé reunir a más de 400 expertos vinculados al sector cárnico y jamonero procedentes de España y también del extranjero. Se trata de un sector que, según ha señalado el consejero, sigue creciendo en exportaciones. De hecho, el último dato oficial de enero de 2026 indica que el sector cárnico andaluz ha crecido un siete por ciento en las ventas con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone que las carnes y otras partes de animales comestibles vendidas fuera de España en el primer mes de este año han reportado 42,6 millones de euros a Andalucía.