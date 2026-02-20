Grazalema mantiene 121 desalojados a la espera de revisiones técnicas en sus viviendas

Grazalema, Cádiz, 20 de febrero de 2026. El consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz, ha informado este viernes de que aún quedan 121 vecinos de Grazalema que aún no han podido volver a sus casas al encontrarse estas en la llamada zona de exclusión y estar a la espera de ser revisadas por los técnicos, aunque matizando que "prácticamente la totalidad" de la población "está aquí" al estar acogidos con vecinos que sí han podido retornar a sus domicilios o en otros espacios como alojamientos rurales del pueblo.