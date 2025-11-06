Greenpeace pide que se limite tamaño de las explotaciones avícolas ante crisis de gripe aviar

El responsable de Agricultura y Ganadería de Greenpeace, Luís Ferreirim, ha celebrado que el Ministerio de Agricultura prohíba a partir del próximo lunes la cría de aves de corral al aire libre para evitar la propagación del virus de la gripe aviar. Según Ferreirim, la gripe aviar ya ha afectado a 14 macrogranjas a nivel español. "Son 14 focos donde se ha identificado y se ha tenido que sacrificar a todos los animales, más de 2 millones y medio de gallinas sacrificadas solo en España, 139 focos en Europa y esto está escalando", ha destacado.