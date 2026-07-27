Grupo Oleícola se alza con el Premio Pyme del Año en Jaén

Jaén, 27 de julio de 2026. Elaboración de aceite de oliva de la mejor calidad. Esa es la actividad principal de Oleícola Jaén, el Premio Pyme del Año 2026 en Jaén, un galardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Fundada en 1982 en la localidad de Baeza, como una empresa de carácter familiar, en la actualidad cuentan con más de 70 trabajadores y tienen una facturación anual media de 30 millones de euros. Con una apuesta decidida por el mercado nacional e internacional han hecho una fuerte inversión en innovación y despliegan una de las almazaras más modernas de España. A este crecimiento ha contribuido el pulso financiero y el rodearse de partners de confianza. Compromiso con el entorno, calidad artesanal, experiencia e innovación hacen de esta pyme jienense toda una referencia en el sector del aceite en España.