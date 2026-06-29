La Guaira recupera el 75% del suministro eléctrico y el 68% del agua tras los terremotos

Venezuela, 29 de junio de 2026. La recuperación avanza poco a poco en Venezuela tras los devastadores terremotos que han sacudido el país. El Gobierno venezolano ha actualizado la situación en el estado de La Guaira, uno de los más afectados por la tragedia, asegurando que ha recuperado sus redes de electricidad a un 75%, el servicio de agua al 68% y las vías al 90%. Mientras se intenta restablecer la normalidad, las labores de rescate continúan contrarreloj entre los escombros. (Fuente: Europa Press, DPA y Ministerio del Poder Popular para la Comunicación)