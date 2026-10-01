La Guardia Civil homenajea a sus agentes y entrega 34 condecoraciones

Zaragoza, 1 de octubre de 2026. La plaza del Pilar de Zaragoza ha acogido este jueves los actos conmemorativos de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, que han reunido a autoridades civiles y militares, efectivos de distintas especialidades y representantes de los cuerpos y organismos que colaboran con el Instituto Armado en Aragón. La celebración ha incluido un homenaje a los agentes tras un verano marcado por los incendios en la comunidad autónoma y la entrega de 34 condecoraciones.