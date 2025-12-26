Guardiola contacta con Vox de cara a la investidura y la gestora del PSOE marca distancias

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha informado de que este pasado martes se puso en contacto con el candidato de Vox, Óscar Fernández, de cara a la investidura y aboga por "pensar solo en Extremadura". En esa conversación, en la que ambos se felicitaron por los resultados obtenidos en las elecciones del 21 de diciembre, se emplazaron a seguir hablando y ha asegurado que Fernández en "ningún caso" le transmitió que Vox quería ostentar la presidencia de la Asamblea de Extremadura.(Fuente: europa press/pp/vox)