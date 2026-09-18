Guardiola: "Europa se construye desde Bruselas, pero también desde nuestros pueblos"

Cáceres, 18 de septiembre de 2026. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado este viernes la necesidad de que la futura Política de Cohesión de la Unión Europea siga teniendo en cuenta la realidad y las necesidades de los territorios y ha destacado el papel de las regiones y las entidades locales en la construcción del proyecto europeo. "Europa se construye desde Bruselas, pero también desde nuestras ciudades, pueblos, universidades, empresas y organizaciones sociales", ha afirmado.