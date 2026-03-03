Guardiola insiste en tender la mano a Vox para lograr "un gobierno estable y fuerte"

Mérida, 3 de marzo de 2026. La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reiterado tras su discurso en el debate de investidura celebrado hoy en la Asamblea de Extremadura, su voluntad de alcanzar un acuerdo con Vox que permita conformar un gobierno "estable y fuerte" en la comunidad autónoma. "Llevo tendiendo la mano a Vox mucho tiempo", ha asegurado Guardiola, a lo que ha añadido que continuará trabajando "cada día de su vida" para conseguir un acuerdo y ofrecer un gobierno "estable y fuerte a esta región" y para lo que mantendrá las reuniones "que sean necesarias".