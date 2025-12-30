Guardiola se muestra abierta a hablar con los grupos de cara a la investidura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones y ganadora de las elecciones autonómicas, María Guardiola, se muestra abierta a hablar con los diferentes grupos parlamentarios de cara a la investidura."La presidenta lo dijo claramente, abierta a hablar con los grupos, abierta a hablar con los representantes de los extremeños en la Asamblea de Extremadura y a la espera de concretar cuáles son esas medidas en las que seguro todos vamos a coincidir para que continúe el crecimiento de nuestra región", ha expuesto la portavoz en funciones del Ejecutivo regional, Elena Manzano.(Fuente: Junta de Extremadura)