Guilarte (CGPJ): "Hay que asumir que estamos en manos de la política exclusivamente"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha señalado este miércoles, respecto al "bloqueo" en la renovación del CGPJ, que él ya asume, "con plena humildad", que este órgano está "en manos de la política exclusivamente". Por ello cree que la solución a esta situación "en la que la política nos ha metido" debería ser "más global": "Tenemos que buscar objetivar ya los nombramientos para que respondan efectivamente a mérito y capacidad". No obstante, Guilarte no ha descartado recurrir a la fórmula del sorteo para renovar el CGPJ con el fin de que "no siga siendo la política la que mueva" sus "hilos con exclusividad" y la que atienda en la renovación.

