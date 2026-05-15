Los Guillén Cuervo, Medalla de Honor de la ciudad: "Madrid es nuestra casa y nuestra identidad"

Madrid, 15 de mayo de 2026. La saga Guillén Cuervo ha reivindicado en el día de San Isidro su vínculo con Madrid tras recibir la Medalla de Honor de la ciudad en el Placio de Cibeles, concedida por el Ayuntamiento de la capital por su contribución a las artes escénicas y a la cultura española. "Madrid es nuestra casa, nuestra identidad y nuestra vida", ha resumido Cayetana Guillén Cuervo durante un acto cargado de emoción en el que la familia ha recordado a Fernando Guillén y Gemma Cuervo --fallecida el pasado mes de marzo--, referentes históricos de la interpretación española.