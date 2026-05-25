De Guindos destaca el valor de la educación superior en el Alumni Day de CUNEF Universidad

Madrid, 25 de mayo de 2026. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, antiguo alumno de CUNEF Universidad, y el consejero delegado de MERLIN Properties, Ismael Clemente, han debatido en una mesa redonda sobre cuestiones como la importancia de la formación universitaria de excelencia o el impacto de la IA en las empresas, en el marco del Alumni Day de CUNEF Universidad. En el Campus Almansa de Madrid, más de 350 antiguos alumnos de CUNEF Universidad han participado en la primera edición del evento Alumni Day, para actualizar vínculos profesionales y reforzar el sentimiento de pertenencia a una comunidad comprometida con la excelencia, la innovación y el impacto social. El encuentro ha reunido a antiguos alumnos de siete promociones, coincidiendo con la conmemoración de sus aniversarios de graduación. Con Alumni Day, CUNEF Universidad reafirma el vínculo existente con su comunidad de 15.000 antiguos alumnos, que representan una parte fundamental de su legado, su presente y su proyección de futuro.