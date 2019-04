'Gurú of Spirits’, una nueva forma de disfrutar las bebidas espirituosas

Publicado 26/04/2019 14:53:37 CET

El sector de bebidas espirituosas ha lanzado ‘Gurú of Spirits’. Una campaña innovadora con la que dar respuesta a la demanda del consumidor de disponer de más información acerca de estos productos. Para ello, la campaña aporta contenidos didácticos y amenos sobre las bebidas espirituosas: sus ingredientes naturales, sus procesos de producción artesanales milenarios, su cultura y tradición.Para la presentación de la campaña se han realizado dos documentales. Uno titulado “Alma” que está protagonizado por los hermanos Mario y Rafael Sandoval, cuya historia familiar sirve de hilo argumental para mostrar su concepto gastronómico en el que una experiencia premium no tiene sentido sin la presencia de los spirits. Y el otro titulado “Carácter” y protagonizado por la escritora y pintora Paula Bonet y Javier de las Muelas, uno de los grandes maestros de la coctelería. Ambos muestran el proceso de producción de sus respectivas obras de arte, cuidando y matizando su creación en todo momento.Completan la campaña cuatro snack vídeos que cuentan con prescriptores de excepción como Carme Chaparro, Sandra Barneda, Jesús Calleja y Boris Izaguirre.GURÚ OF SPIRITS pone en valor la calidad de estos productos que son clave para la economía, y para otros sectores como la agricultura, la hostelería, la restauración, el turismo y la gastronomía.