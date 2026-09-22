Guterres alerta de riesgo de división en "dos bloques rivales" en plena "redefinición de poder"

Nueva York, Estados Unidos, 22 de septiembre de 2026. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado este martes del riesgo de división del mundo en "dos bloques rivales" ante las crecientes tensiones internacionales, en un mundo marcado por los diversos conflictos y la "redefinición del poder" en un momento en que se avanza hacia la multipolaridad pese a la existencia de sistemas de gobernanza internacional que reflejan realidades e intereses de "una época ya superada". (Fuente: ONU)