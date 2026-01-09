El hallazgo de los restos arqueológicos "no afecta" a las obras en el Metro de Sevilla

El director general de infraestructura del transporte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y de Vivienda de la Junta de Andalucía, Eduardo Gutiérrez, ha asegurado este viernes que el hallazgo de restos arqueológicos durante las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla "no afecta a los ritmos de trabajo".Según ha indicado en una comparecencia ante los medios, "se pueden compatibilizar las obras con las excavaciones". Gutiérrez ha confirmado que un equipo de arqueología "están trabajando" con las piezas que están "todavía pendientes de catalogación".