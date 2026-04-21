Hamelin-Laie, reconocido como el colegio internacional más popular de Barcelona

Barcelona, 21 de abril de 2026. Familias y estudiantes se han dado cita en el Hamelin-Laie International School en Montgat (Barcelona) para celebrar el Hamelin Day, su evento anual con actividades y actuaciones escolares que convierte su campus en un punto de encuentro entre diversas culturas. Este centro ha sido reconocido como el colegio internacional más popular de Barcelona en 2025 por International Schools Database, la plataforma global que ayuda a familias expatriadas en la búsqueda de colegios internacionales. Este reconocimiento llega en un momento en que Catalunya consolida su posición como la comunidad autónoma con mayor número de alumnado extranjero de España, tras registrar un incremento del 39% en la última década. En este contexto, el colegio cuenta con un 50% de estudiantes internacionales de más de 60 países. Una diversidad cultural integrada en su modelo pedagógico. El Hamelin Day ha reunido a todo el alumnado desde los 3 hasta los 18 años y también ha servido para presentar su nueva mascota escolar, un símbolo compartido por toda la comunidad educativa. Una jornada festiva y familiar que refleja el carácter integrador de su proyecto formativo.