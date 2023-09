Heineken España y Fertiberia impulsan los primeros fertilizantes bajos en carbono del mundo

Heineken España y Fertiberia han puesto en marcha un proyecto pionero en el mundo para reducir la huella de carbono en el cultivo de la cebada cervecera. Lo han hecho gracias a la utilización de Impact Zero, los primeros fertilizantes bajos en carbono producidos con hidrógeno verde --en sustitución del gas natural--.Las primeras siembras con estos fertilizantes ya han comenzado en Andalucía. Y los resultados de este piloto, en proceso de certificación, son prometedores en un año especialmente difícil para el campo.Se ha reducido un 62% la huella de carbono por cada tonelada de cebada. Y se ha incrementado la producción, de 1.500 a 2.400 kilos por hectárea.Unos resultados muy positivos para abordar las siguientes fases del acuerdo entre ambas compañías y extender el proyecto a más cultivos de cebada.El presidente de Heinken España, Etienne Strijp, ha declarado que trabajan "para reducir un 30% las emisiones de CO2 de toda nuestra cadena de valor de cara a 2025 y avanzar así en nuestra ambición de llegar al net zero en 2040. De ahí la importancia de nuestra alianza con Fertiberia para producir el primer fertilizante bajo en carbono, y con ello, la primera cebada de origen sostenible".Por su parte, el CEO de Fertiberia, Javier Goñi, ha comentado que "en este proyecto, Grupo Fertiberia aporta sus soluciones de nutrición vegetal, Impact Zero, que contribuyen a reducir la huella de carbono gracias al uso de hidrógeno verde y que además incluyen otra serie de innovaciones biotecnológicas para asegurar su máxima eficacia, agronómica y medioambiental. Aportamos también el 'know-how' de nuestro centro de tecnologías ambientales para optimizar su aplicación en el campo. Y es que la transición ecológica es un reto de tal magnitud que exige acuerdos entre quienes la están liderando y éste es un gran ejemplo del que estamos realmente orgullosos".Gracias a esta alianza, marcas como Heineken®, Cruzcampo, Amstel o El Águila serán las primeras en ser elaboradas a partir de cebada cervecera con baja huella de carbono.