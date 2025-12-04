Hereu confirma que el Plan Auto+ no cubrirá lista de espera del Moves ni los puntos de recarga

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha confirmado este jueves que el nuevo plan de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, se centrará "en la demanda presente y futura" y no cubrirá la lista de espera generada con el Moves III ni los puntos de recarga personales. Al respecto, ha destacado que el plan Auto 2030, presentado ayer por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto a representantes del sector del automóvil, es "un gran acuerdo estratégico y un plan de país" porque "es el acuerdo de todo el ecosistema del automóvil con todas la políticas públicas del Gobierno de España, autonómicas y de los municipios" y que una de las medidas previstas es "seguir incentivando la demanda porque necesitamos apoyar la decisión de adquirir vehículos eléctricos".