Hereu, ministro de Industria y Turismo: "Estamos viviendo un proceso de inversión histórica"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher, ha señalado que si alguien tiene algún problema para conectarse a la red eléctrica, que se lo notifique. El ministro ha asegurado que "estamos viviendo un proceso histórico de inversión en la red eléctrica, después de una década donde se invirtió poco". El objetivo que se "cumplirá" es que "no haya ningún proyecto industrial que quede sin la debida conexión al sistema eléctrico". Algo ante lo que, además, ha afirmado que "la descarbonización de la industria, en muchos temas, supone la electrificación de los procesos industriales".