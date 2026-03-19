Herido un menor de 16 años al ser apuñalado en Villaverde (Madrid)

Madrid, 19 de marzo de 2026. Un menor de 16 años ha resultado herido la tarde de este jueves al ser apuñalado en el abdomen en el distrito de Villaverde y ha sido trasladado a un centro hospitalario con pronóstico reservado. Los hechos han ocurrido sobre las 17.00 horas a la altura del número 16 de la calle Escoriaza. A la llegada al lugar, sanitarios del Samur-Protección Civil han encontrado al menor en la calle con una herida penetrante en el abdomen por arma blanca. Tras ser estabilizado en el lugar, ha sido evacuado al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico reservado. (Fuente: Emergencias Madrid)