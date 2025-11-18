Las hermanas García Caparrós, dispuestas a revelar documentos del Congreso sobre el asesinato

Las hermanas de Manuel García Caparrós, el malagueño de 18 años asesinado al recibir un disparo en 1977 durante una movilización por la autonomía andaluza, han recibido este martes en el Congreso toda la información de la llamada Comisión de Encuesta que en 1978 investigó lo sucedido aquel día y se han mostrado dispuestas a buscar asesoramiento legal con el objetivo de poder revelar parte de esos documentos, porque aunque "sean secretos" no van a estar guardados "otros 50 años". "Vamos a buscar un buen abogado criminalista que lo estudie letra por letra y que lo escuche todo a ver a dónde llega", ha comentado una de ellas.