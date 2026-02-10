La hidratación es un pilar fundamental para el rendimiento físico y mental

Se ha presentado "Kilómetros de Hidratación" una nueva iniciativa que pretende concienciar sobre la importancia de una hidratación con minerales, equilibrada y de calidad, impulsada por Solán de Cabras y LALIGA. Durante el acto de presentación, conducido por el periodista Carlos Martínez, los exfutbolistas Luis Figo y Fernando Llorente, junto a los actores Maxi Iglesias y Amaia Salamanca, han compartido su experiencia sobre cómo elegir una hidratación de calidad ha sido y es clave en sus carreras y rutinas.El acto también ha contado con la participación de expertos en medicina y deporte que abordaron la hidratación desde un punto de vista científico.Una iniciativa que pretende concienciar sobre el rol que una hidratación de calidad y con minerales tiene en el deporte y en nuestro día a día. Una forma consciente de autocuidado que marca la diferencia.