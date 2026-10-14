Las hijas de Maradona rechazan la absolución del psicólogo de Maradona

Argentina, 14 de octubre de 2026. Las hijas de Diego Armando Maradona, Dalma y Gianinna, han rechazado la petición de absolución del psicólogo tratante en el juicio por la muerte del exfutbolista argentino, asegurando que "no podemos justificar de ninguna manera la absolución" y afirmando que "es tan culpable como todos los otros" por su participación en lo que han denominado como una "puesta en escena" orquestada alrededor de su padre. Las hijas de Maradona han señalado que el psicólogo les ocultó información y manipuló sus decisiones bajo el pretexto del tratamiento médico. Ambas han cuestionado la validez de los argumentos presentados en favor de la absolución. (Fuente: DNews)