Historias de vida a bordo: la FurgoVolkswagen reúne a más de mil furgos en la Costa Brava

Madrid, 18 de mayo de 2026. ¿Un icono o un estilo de vida? Estas furgonetas son mucho más que una forma de locomoción: sobre estas ruedas se encierran los momentos que marcan toda una vida. Más de un millar de furgos y miles de historias se han reunido un año más en la FurgoVolkswagen, la mayor concentración de España de estos icónicos vehículos y una de las más importantes de Europa. Durante unos días la localidad de Sant Pere Pescador de la Costa Brava ha sido testigo del vínculo inseparable entre las furgonetas y sus dueños, de tradición y modernidad. Historias de superación como la de Romina que tras ser diagnosticada de enfermedad renal se subió a una furgo para ser libre. Carlos, que desde Mallorca, a bordo de esta clásica T1 del 66, ha traído a la participante más joven de toda la concentración. O Guillermo y Rebeca, que estuvieron a punto de dar a luz a su hija en su emblemática T3 del 89. O la impactante historia de Antonio que el día de la DANA quedó incomunicado y pudo sobrevivir dentro de su furgo mientras el agua subía y el lodo lo embarraba todo. Pero además de las historias, la FurgoVolkswagen es todo un acontecimiento: actividades lúdicas para todos los públicos, disfraces, fotos de recuerdo, música, diversión, buen ambiente. Y momentos imborrables como la tradicional foto aérea de grupo y la ruta hacia L'Escala: un desfile multicolor, con entidad propia, que se ha convertido en todo un emblema de la FurgoVolkswagen.