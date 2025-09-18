Hollywood estalla tras la suspensión del programa de Jimmy Kimmel

Este miércoles, la cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad del grupo Disney, anunciaba la suspensión "indefinida" del afamado 'late show' Jimmy Kimmel Live, debido a ciertos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. Y es que, en el programa del pasado lunes, el presentador acusaba al movimiento MAGA ('Make America Great Again') de estar tratando de sacar partido político a la tragedia. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la cancelación, muchas personalidades de Hollywood no han dudado en criticarla.(Fuente: Jimmy Kimmel Show / White House / X)