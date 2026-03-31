'HomeExchange', el nuevo modelo de intercambio de casas en vacaciones: "Se nota el ahorro"

Madrid, 31 de marzo de 2026. Cada vez más viajeros buscan alternativas para irse de vacaciones sin que el presupuesto se dispare. Ante esto, plataformas como 'HomeExchange' se consolidan como una opción en auge, con la oportunidad de viajar sin pagar alojamiento, vivir como un local y cambiar la forma de entender el turismo. En declaraciones a Europa Press Televisión, la embajadora de 'HomeExchange', Raquel Medina Flores, ha explicado su funcionamiento: "Es una plataforma online en la que tú pagas una membresía anual y pones tu casa a disposición de otros viajeros. Hay dos opciones: el intercambio recíproco, yo voy a tu casa y tú vienes a la mía, o un sistema de puntos que yo puedo utilizar yendo a cualquier parte del mundo".