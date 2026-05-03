Homenaje "a todas las madres" con un recital de música y poesía en el cementerio de Bilbao

Bilbao, 3 de mayo de 2026. El Ayuntamiento de Bilbao ha celebrado el Día de la Madre en este domingo con un recital de poesía y música clásica en la capilla del cementerio municipal en un "acto de homenaje a todas las madres". La formación Laukote ha ofrecido un repertorio variado en clave clásica a los cerca de cien asistentes que se han dado cita en la capilla del cementerio. Posteriormente se han entregado cien ramilletes de flores entre los mismos para "honrar la memoria de las madres que ya no están".