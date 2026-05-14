El hospital provincial de Cáceres será Centro Regional de Enseñanzas Artísticas en 2031

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado que el edificio del antiguo hospital provincial Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres se convertirá en septiembre de 2031 en el Centro Regional de Enseñanzas Artísticas (CREA). Así, Guardiola ha señalado que el complejo será "la primera" infraestructura de este tipo en Extremadura y "de los poquitos proyectos de este tipo que va a haber en España" y ha subrayado la unidad institucional para sacar adelante proyectos conjuntos como el CREA, Centro Regional de Enseñanzas Artísticas de Cáceres.