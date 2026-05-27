El Hospital Rey Juan Carlos instala el primer TAC Philips Areta RT del mundo

Madrid, 27 de mayo de 2026.
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos ha instalado el primer TAC Philips Areta RT del mundo en su Servicio de Oncología Radioterápica. Una tecnología diseñada específicamente para optimizar los flujos de trabajo de planificación y simulación en radioterapia. Areta RT incorpora una arquitectura de imagen diseñada para radioterapia, con un detector avanzado y reconstrucción basada en inteligencia artificial. Este hito refuerza el papel de Philips en España como mercado prioritario para impulsar innovación con impacto en entornos asistenciales de alta exigencia. La adopción de este TAC supone para el hospital madrileño un impulso en el objetivo de seguir avanzando en calidad, innovación y experiencia del paciente.
(Fuente: Jordi Dominguez Gris)