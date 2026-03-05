El Hospital San Lázaro de Sevilla contará con una nueva unidad de Neurología

Sevilla, 5 de marzo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves que en abril comenzará la obra para crear una Unidad de Tratamiento e Investigación en Neurología y Rehabilitación. En la actuación está previsto invertir 565.642 euros y podría estar funcionando esta nueva unidad durante el mes de octubre. Durante la visita a las nuevas áreas de Anestesia, Unidad del Dolor y Urología del hospital, Antonio Sanz ha destacado que el centro hospitalario "actualmente desarrolla una amplia actividad asistencial y de investigación de vanguardia para la atención a pacientes neurológicos en el marco del Proyecto NeuroLab".