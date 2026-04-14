El Hospital Universitario San Pedro de Logroño inaugura una nueva sala de hemodinámica

Logroño, 14 de abril de 2026. El Hospital Universitario San Pedro de Logroño ha inaugurado su nueva sala de hemodinámica. Gracias a las tecnologías de guiado por imagen más avanzadas, esta nueva sala ha sido diseñada para mejorar la atención a los pacientes riojanos y facilitar el trabajo de los profesionales. La nueva sala de hemodinámica incluye tecnologías de Philips como el sistema Azurion de rayos X para terapias guiadas por imagen, la plataforma de ecografía cardiovascular EPIQ CVx, el software de guía EchoNavigator, el sistema de diagnóstico intravascular y de fisiología coronaria IntraSight con IVUS, o el catéter para ecografía intracardiaca en 3D VeriSight Pro. Este proyecto es una apuesta estratégica del Servicio Riojano de Salud para modernizar y dar un salto cualitativo en cardiología intervencionista. De esta forma, el Hospital Universitario San Pedro dispone ya de una sala preparada para procedimientos complejos con tecnologías que ayudan a optimizar el proceso asistencial, y que también facilitan la labor de los profesionales gracias a la integración de herramientas en una solución completa para cardiología.