El Hospital Virgen del Rocío realiza el primer trasplante de intestino en Andalucía

Sevilla, 2 de junio de 2026. Andalucía celebra el Día Nacional del Donante con un importante hito para la sanidad pública andaluza, el primer trasplante de intestino en la comunidad. "La puesta en marcha de este procedimiento supone un avance estratégico para el sistema sanitario público andaluz, que incorpora una prestación de altísima complejidad y evita que pacientes andaluces con fallo intestinal irreversible tengan que desplazarse fuera de la comunidad para recibir este tratamiento", ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz.